Energia, Pecoraro Scanio “Sconto in fattura per imprese e famiglie”

Sul caro energia "serve una risposta oggi ed è grave da parte del governo aver sottovalutato per mesi il problema“. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde che, in un video, rilancia la proposta dell’imprenditore Francesco Franzese: “serve uno sconto in fattura per imprese e famiglie". mgg/mrv