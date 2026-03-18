Energia, Moratti “L’Ue metta a disposizione strumenti per famiglie e imprese”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La guerra in Medio Oriente ha creato un innalzamento dei prezzi dell'energia e l'Europa deve mettere in atto tutti gli strumenti che ha a disposizione per andare incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Sono tante le possibilità che l'Europa ha". Lo ha dichiarato Letizia Moratti, eurodeputata del Partito Popolare Europeo, intervenendo sul tema del caro energia. xf4/ads/mca1