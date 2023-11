Energia, Alvano “Per i Comuni fondamentale ridurre i costi”

CATANIA (ITALPRESS) - "Gli scompensi sul piano finanziario infatti producono effetti negativi per i bilanci e ci troviamo a pagare le bollette più del previsto. La spesa per l'energia ormai è una delle voci più importanti e investire per ridurre i costi rappresenta una missione indispensabile". Lo afferma Mario Alvano, segretario generale dell'Anci Sicilia, a margine del convegno per la tappa catanese della campagna "Le energie della Sicilia". col/sat/gtr