Enel, mobilità elettrica: installati 3.730 punti di ricarica previsti dal primo bando del PNRR

ROMA (ITALPRESS) – Enel conferma la propria leadership nello sviluppo della mobilità elettrica completando le installazioni dei punti di ricarica del primo bando del PNRR. I 3.730 punti di ricarica ‘fast’ coprono cinque regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia) e 21 provincie: tra queste, sono 298 le colonnine nella provincia di Napoli, 227 in quella di Milano, 111 in quella di Bari, 112 in quella di Catania e 396 in quella di Roma.

Per celebrare il traguardo Enel ha inaugurato oggi la stazione di ricarica realizzata di fronte alla sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in via Cristoforo Colombo 72, a Roma. All’evento hanno partecipato, Simone Tripepi, Head of charging point operator di Enel, Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Italia di Enel, Giorgio Centurelli, Capo Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Fabrizio Penna, Capo Dipartimento Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’intervento infrastrutturale di Enel, reso possibile anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Next Generation EU dell’Unione Europea, prevede poi una nuova tranche di installazioni di ulteriori 1.200 punti di ricarica del secondo e terzo bando PNRR che, una volta ultimata, porterà a circa 5mila punti di ricarica in 9 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Circa il 40% delle installazioni è nel sud Italia.

Il Gruppo Enel ha così raggiunto il 50% delle assegnazioni ad oggi aggiudicate nei 3 Bandi PNRR per le infrastrutture di ricarica in contesto urbano. “Numeri che confermano la leadership di Enel nella mobilità elettrica, un pilastro della strategia di transizione energetica dell’azienda che punta a sostenere un ecosistema di trasporti sostenibile, digitale e accessibile a tutti i cittadini e le imprese che scelgono di viaggiare elettrico – si legge in una nota -. Le stazioni di ricarica installate hanno una potenza fino a 90 kW per singolo connettore e possono servire due veicoli in contemporanea consentendo un rifornimento rapido. Per accedere al servizio di ricarica Enel sono disponibili l’app e la card Enel On Your Way, oltre a quelle degli oltre 160 Mobility Service Providers nazionali ed esteri interoperabili. Grazie alla presenza del POS, è inoltre possibile pagare direttamente alla colonnina con carte di debito e di credito. Un approccio che rende l’esperienza più semplice e familiare anche per chi guida un veicolo elettrico”.

-Foto ufficio stampa Enel-

(ITALPRESS).