Enav rafforza il proprio ruolo nei servizi Drone e U-Space

ROMA (ITALPRESS) – ENAV SpA, la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha firmato oggi un termsheet vincolante per l’acquisizione di una quota maggioritaria in AIView Group. AIView Group è una società ad alto contenuto tecnologico, specializzata nei servizi drone e nei sistemi unmanned, con un forte focus sull’applicazione dell’intelligenza artificiale finalizzato alla raccolta, all’analisi e alla valorizzazione dei dati. La società opera principalmente nel settore delle ispezioni avanzate e della manutenzione di infrastrutture complesse, attraverso una piattaforma software proprietaria e l’utilizzo di droni commerciali. L’operazione rafforza il posizionamento del Gruppo ENAV nello sviluppo dei servizi legati ai droni, segmento strategico e in forte crescita, e si inserisce nel percorso di evoluzione del Gruppo quale abilitatore industriale e tecnologico dell’ecosistema U-Space, lo spazio aereo dedicato ai droni, e del controllo delle infrastrutture critiche. L’integrazione delle competenze di AIView Group consentirà ad ENAV di ampliare l’offerta di servizi drone-based ad alto valore aggiunto, basati sull’analisi avanzata dei dati e sull’intelligenza artificiale, a supporto della sicurezza e del monitoraggio delle infrastrutture critiche.

Il valore economico dell’operazione, in termini di Enterprise Value per il 100% di AIView Group, è stimato in 10,5 milioni di euro, corrispondente ad un multiplo EV/EBITDA pari a circa 7x calcolato rispetto al valore di EBITDA preliminarmente stimato per il 2025. Il corrispettivo finale per la quota oggetto di acquisizione sarà determinato sulla base di tale Enterprise Value, convenuto tra le parti, rettificato per tenere conto della posizione finanziaria netta di AIView Group alla data del Closing, secondo un meccanismo di aggiustamento in linea con la prassi di mercato. Il perfezionamento dell’operazione, atteso entro il primo trimestre 2026, è subordinato, inter alia, al buon esito della negoziazione, alla sottoscrizione degli accordi definitivi disciplinanti l’operazione ed al verificarsi di tutte le condizioni sospensive.

