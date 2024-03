ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Fondazione Enasarco Alfonsino Mei oggi ha partecipato all’evento Indipendenza Economica ed Empowerment Femminile che si è svolto a Palazzo Giustiniani al Senato. Nel corso del convegno che ha visto i saluti istituzionali del Ministro Bernini e del Senatore Dario Damiani, è stato presentato lo studio svolto da Research Dogma per Fondazione Enasarco. Gli obiettivi dello studio presentato è fare il punto sull’empowerment femminile, e come viene percepito dalle donne; Analizzare il ruolo dell’indipendenza economica (e finanziaria) nella generazione di empowerment. Autostima, autorealizzazione, lavoro ed indipendenza economica sono tutti elementi fondativi dell’empowerment femminile. Dai risultati della ricerca più le donne possono accedere a lavori qualificati con spazi di autonomia ed autogestione – più sale l’autostima (assieme all’indipendenza economica). Secondo il Presidente della Fondazione Enasarco Alfonsino Mei: “Le donne giocano un ruolo fondamentale nel lavoro e nelle professioni ad alto valore aggiunto. La diversità di prospettive e competenze che portano contribuisce all’innovazione e alla creatività nei settori più avanzati dell’economia. Inoltre, l’inclusione delle donne in posizioni di leadership favorisce la sostenibilità e la resilienza delle organizzazioni. Promuovere pari opportunità e rimuovere barriere di genere è cruciale per il progresso sociale ed economico”.

Foto: Enasarco