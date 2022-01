POZNAN (POLONIA) (ITALPRESS) – E’ cominciata con un “en plein” di azzurre qualificate al tabellone principale a Poznan, in Polonia, la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di fioretto femminile che oggi proponeva la fase preliminare della gara individuale. Dopo l’eccellente esordio a Saint Maur, l’Italia del ct Stefano Cerioni contava cinque atlete già qualificate al tabellone principale per diritto di ranking: Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Batini, Erica Cipressa e Camilla Mancini. Un’ottima fase a gironi ha permesso fin da subito di staccare il pass per il tabellone da 64 di domani anche a Serena Rossini e Anna Cristino, raggiunte poco dopo, al termine degli assalti preliminari a eliminazione diretta, da Beatrice Monaco, Martina Favaretto, Elisabetta Bianchin e Marta Ricci. Non ha preso parte alla gara per indisponibilità Elena Tangherlini. Hanno dovuto superare un doppio scoglio Elisabetta Bianchin (15-7 sia alla giapponese Iimura che alla statunitense Leslie) e Marta Ricci (che ha sconfitto prima la polacca Chrzanowska per 15-13 e poi la giapponese Kikuchi 15-11), mentre a Martina Favaretto e Beatrice Monaco è bastato battere rispettivamente la francese Patru (14-10) e la koreana Kim (15-11) per avere accesso tra le “64”. Domani, dunque, nella prova di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Poznan, le fasi finali individuali con 11 azzurre in pedana e subito un derby italiano tra Mancini e Monaco. Domenica la gara a squadre in cui l’Italia presenterà un quartetto formato da Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.

(ITALPRESS).

