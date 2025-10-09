Emma annuncia il suo ritorno live con due concerti a Roma e Milano

MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’uscita del nuovo singolo “Brutta Storia”, Emma annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due grandi concerti previsti in estate 2026 nelle città di Roma e Milano, che segnano una nuova ed emozionante tappa della sua carriera. Per la prima volta Emma si esibirà sul palco dell’Ippodromo: 2 luglio 2026 – Ippodromo delle Capannelle – Roma (Rock in Roma); 9 settembre 2026 – Ippodromo Snai San Siro – Milano (Milano Summer Festival).

I biglietti per entrambe le date saranno disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 18:00 di domani, venerdì 10 ottobre. Due show esclusivi, due notti di musica, energia e connessione pura con il suo pubblico. Un’occasione irripetibile per vivere l’intensità di Emma in una veste inedita. Con questi appuntamenti speciali, Emma inaugura una nuova fase della sua attività live, portando sul palco tutta la sua grinta, il nuovo sound e la potenza del suo repertorio, per un’esperienza unica.

– foto ufficio stampa Emma –

(ITALPRESS).