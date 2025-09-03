Home Video News Cronaca Emilio Fede, il ricordo di Claudio Brachino
MILANO (ITALPRESS) - "Emilio Fede ci ha insegnato tante cose: cos'è il giornalismo popolare, cosa vuol dire raccontare i grandi eventi, qual è il linguaggio per farlo, cos'è un anchorman". Dalla guerra in Iraq all'attentato alle torri gemelle, Claudio Brachino racconta la sua esperienza a Mediaset con Emilio Fede, "un uomo dal carattere difficile, un perfezionista, molto pignolo ma umano". abr/gsl