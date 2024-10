BARI (ITALPRESS) – “Le Regioni esprimono quello che qualcuno chiama un pò troppo superficialmente il localismo, ma che vorrei definire, con maggiore fedeltà alla verità, come il ‘governo di prossimità’, cioè quel luogo dove decisioni di alto profilo e leggi vengono approvate ‘vicinò e nell’interesse delle popolazioni residenti, con un contatto ed una permanente comunicazione che ci consente di trasformare sogni, progetti, e aspettative in concrete azioni ed atti. La democrazia deve sapere dialogare in modo sistemico, per assicurare che la visione di valori universali sia declinata in modo da incontrare la vita quotidiana di tutti”. Lo ha affermato a Bari il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel corso della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome.

“Perchè solo cittadini orgogliosi del proprio sistema sanitario, della rete dei trasporti, della scuola, delle istituzioni culturali, dei sostegni al welfare, al lavoro e all’impresa, possono utilizzare l’appartenenza patriottica al proprio paese non per scopi di parte, ma per dire la propria su grandi questioni come i cambiamenti climatici, la pace del mondo, il diritto di ogni popolo a vivere alle stesse condizioni di chi è più ricco e più potente, senza colonialismi di ritorno legati ad interessi particolari – ha aggiunto -. Ecco perchè come Conferenza delle Regioni abbiamo deciso di aprirci alla partecipazione dei cittadini, innanzitutto nei Teatri che, come vedete, abbiamo completamente ricostruito e restituito alla fruizione pubblica. E poi abbiamo deciso di scendere per strada, nelle piazze, organizzando il Villaggio delle Regioni per essere raggiungibili e migliorare la qualità del governo. Non è raro tra noi questo metodo che ci contraddistingue da altre istituzioni che non hanno il privilegio di poter guardare negli occhi i membri della propria comunità”.

