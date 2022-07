Emiliano “La battaglia per la parità di genere non è retorica”

“Non è una battaglia né scontata, né retorica quella per consentire alle donne di avere lo stesso ruolo degli uomini nella vita sociale del Paese”. Lo afferma a Bari il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine della sottoscrizione del protocollo attuativo relativo alla progetto europeo ‘No Women No Panel - Senza donne non se ne parla’, promosso dalla Rai. xa2/pc/gsl