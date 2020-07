BARI (ITALPRESS) – “Oggi ricomincia il cammino della Fiera del Levante, con l’applicazione di regole e attenzioni legate alle prescrizioni che abbiamo dato ma la Fiera non si ferma, riprende il suo ruolo di promozione dell’immagine della Puglia”. Queste le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, oggi a Bari, durante la presentazione dell’84^ edizione della Fiera del Levante di Bari, in programma dal 3 all’11 ottobre prossimi, in ritardo rispetto alla consueta data di settembre a causa dell’emergenza coronavirus di questi mesi. “La Fiera – ha detto Emiliano – è il simbolo dell’economia Pugliese che riparte a tutto regime. Dietro ogni scelta c’è un’enorme responsabilità che deve riguardare tutta la Puglia. E la fiera deve essere d’esempio in questo”.

“Fino a qualche mese fa sembrava impensabile ricominciare, invece per fortuna anche quest’anno ci sarà la Campionaria di settembre, una leva economica non solo per la città e la Puglia intera ma anche l’intero Mezzogiorno” aggiunge il sindaco di Bari Antonio Decaro. “Dovremmo rispettare o inventare nuovi protocolli sanitari e metodi organizzativi diversi, – ha continuato Decaro – riguardo al distanziamento e ai dispositivi di protezione individuale, ma la Fiera ci sarà e sarà l’anticipazione delle Fiere specializzate che si terranno nei prossimi mesi e spero che possa diventare un modello organizzativo per gli altri eventi che ci saranno nel Paese”.

(ITALPRESS).