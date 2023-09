Emiliano e Decaro regalano a Salvini una vignetta sui migranti

BARI (ITALPRESS) - "Ditemi che non è una nave carica di migranti!". Così il ministro per le Infrastture e i Trasporti Matteo Salvini dice rivolgendosi al presidente della Puglia Michele Emiliano e al sindaco di Bari Antonio Decaro in una vignetta dove dal molo del capoluogo pugliese si scorge il veliero simbolo della Fiera del Levante. La vignetta regalata a Salvini è stato oggetto di un simpatico siparietto a margine della cerimonia inaugurale dell'86esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante. "Perchè ho più pancia di lui? - chiede Salvini - riferendosi a Emiliano, "ho anche le occhiaie" aggiunge sorridendo. "Tu invece sei alto e slanciato" dice indicando Decaro. tvi/red (fonte video Italpress)