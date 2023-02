Emiliano “Buypuglia e Btm per grande fiera del turismo a Bari”

Buypuglia e Btm si uniscono in uno sforzo comune per costruire una grande fiera del turismo a Bari in cui si organizzeranno incontri B2B per presentare e costruire il prodotto Puglia". Lo ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, in occasione della presentazione delle due manifestazioni. pc/gsl