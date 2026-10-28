Dalla Regione 4 milioni per 34 progetti sul commercio e i centri urbani

BOLOGNA (ITALPRESS) – Riqualificare piazze e vie commerciali, rinnovare i mercati, valorizzare le produzioni locali e rafforzare il legame tra commercio, servizi e attrattività turistica. La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato una delibera che finanzia 34 progetti di Comuni e Unioni di Comuni per le annualità 2027-2028, mettendo sul piatto oltre 4 milioni di euro di contributi a fronte di un investimento complessivo di quasi 5,7 milioni.

La misura si sviluppa su due linee di intervento concertate con le Province e la Città metropolitana di Bologna: la prima assegna oltre 3 milioni di euro a 17 progetti di riqualificazione sostenibile di aree commerciali e mercatali; la seconda destinata a 17 progetti di promozione e marketing territoriale, sostenuta con 1 milione di euro. Particolare attenzione è riservata alle aree interne e all’Appennino: ai Comuni montani sono destinati oltre 1,87 milioni di euro, pari a quasi due terzi delle risorse stanziate per la riqualificazione.

“Come Regione stiamo investendo con convinzione nel commercio per sostenere questo settore nelle sfide che sta affrontando e per dare futuro alle nostre comunità”, afferma l’assessora regionale al Turismo e Commercio, Roberta Frisoni. “Un mercato riqualificato, una piazza più accogliente o una via commerciale valorizzata creano condizioni migliori per chi ogni giorno tiene aperta un’attività. Il commercio di vicinato è lavoro, servizio e relazione: un presidio essenziale nei quartieri come nei piccoli Comuni. Da inizio legislatura abbiamo messo in campo una strategia complessiva che ci ha consentito di investire oltre 40 milioni di euro per il commercio e l’economia urbana”.

I contributi regionali copriranno fino al 70% delle spese per i progetti di riqualificazione (percentuale che sale all’80% nei Comuni montani, fino a un massimo di 200 mila euro per intervento) e circa il 78% dei costi previsti per la promozione territoriale. Tra i territori montani beneficiari figurano i Comuni di Marzabotto, Tredozio, Roncofreddo, Montefiorino, Bardi, Bedonia, Corte Brugnatella, Farini, Vetto e Verucchio.

– Foto IPA Agency-

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