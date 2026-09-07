Manovra, Calderone “La priorità è intervenire sulle buste paga, avanti con rinnovi e premi detassati”

ROMA (ITALPRESS) – “Puntiamo a replicare il pacchetto lavoro del 2026 per dare continuità. La priorità è intervenire sulle buste paga, promuovere l’occupazione, valorizzare il dialogo sociale e la buona contrattazione. Quindi detassazione degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e delle componenti collegate al lavoro notturno, festivo e organizzato su turni”. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in un’intervista al Messaggero sulla prossima manovra.

“Vogliamo sostenere la partecipazione dei lavoratori ai risultati delle imprese e il welfare aziendale. L’obiettivo è concentrare le risorse dove generano più reddito, più produttività e più occupazione di qualità”, spiega.

Sul lavoro delle donne “stiamo attuando una razionalizzazione delle misure oggi in essere, il sostegno alla maternità e al lavoro femminile non può essere episodico. In questi anni abbiamo introdotto incentivi all’assunzione, decontribuzioni, sostegni economici e misure di conciliazione. Ora dobbiamo consolidare ciò che ha funzionato e rendere gli strumenti più semplici e accessibili. Una donna non deve essere costretta a scegliere tra maternità e lavoro”, ricorda.

Sull’IA, conclude, “non deve sostituire il valore delle persone, ma liberarle dalle attività ripetitive e accrescerne capacità e produttività. La sfida è fare in modo che l’innovazione generi lavoro migliore, autonomia, dignità e coesione sociale”.

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