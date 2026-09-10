Emilia-Romagna, al via un bando da 1,6 milioni per favorire la socialità tra gli adolescenti

BOLOGNA (ITALPRESS) – Favorire la socialità e la collaborazione tra gli adolescenti e promuovere il contrasto al cyberbullismo a partire da un uso consapevole dei social media. La Regione Emilia-Romagna stanzia 1,6 milioni di euro per gli adolescenti per gli anni 2027-2028.

A tanto, infatti, ammontano le risorse contenute nello schema di delibera “Contributi a favore di progetti dedicati ad adolescenti e preadolescenti” proposta dalla Giunta e approvato dalla commissione Scuola presieduta da Maria Costi.

Il progetto è stato presentato dall’assessora alla Scuola Isabella Conti che ha sottolineato l’importanza di un provvedimento attento a questa fascia d’età e approvato con i voti favorevoli del centrosinistra e l’astensione del centrodestra.

Per la maggioranza, infatti, si tratta della conferma dell’impegno della Regione a sostegno delle nuove generazioni coinvolgendo i territori a partire dall’educazione del rapporto con le nuove tecnologie. Per l’opposizione, invece, è importante verificare come le risorse verranno impiegate e se si raggiungeranno gli obiettivi prefissati.

Gli stanziamenti regionali si suddividono in due tipologie: 400mila euro saranno destinati a progetti di carattere regionale ognuno dei quali dovrà essere realizzato almeno in tre province e i cui destinatari saranno selezionati con un bando regionale dal 21 settembre al 30 ottobre prossimi. Potranno partecipare associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali.

Altri 1,2 milioni di euro, invece, sono previsti per progetti su base comunali: le risorse sono già state ripartite tra i Comuni ed Unioni di Comuni che avranno il compito di individuare i soggetti che dovranno poi realizzare i progetti.

– Foto Ipa Agency –

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