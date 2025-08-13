Emergenza incendi in Spagna, due vittime e migliaia persone evacuate

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Emergenza incendi in Spagna. Sono almeno 14 i roghi ancora attivi. Secondo calcoli dei media iberici, nelle ultime ore oltre 6.000 persone sono state evacuate a scopo preventivo. Le zone più colpite la Galizia, Castiglia-Leon ed Estremadura, ma anche la Comunidad di Madrid. Due persone hanno perso la vita. sat/gtr (Fonte video: 112 Comunidad de Madrid)