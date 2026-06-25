Emergenza caldo, Bertolaso “In Lombardia +20% accessi nei pronto soccorso”

MILANO (ITALPRESS) - Per effetto dell'ondata di caldo, "negli accessi ai pronto soccorso, rispetto alla scorsa settimana, abbiamo avuto un incremento che varia dal 15 al 20%. Le zone maggiormente interessate sono l'area metropolitana di Milano, l'area dei Sette Laghi, e la parte della fascia della Pianura Padana". Lo afferma l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine di una conferenza stampa a Milano. "Sapevamo che ci sarebbe stata questa ondata di calore - sottolinea Bertolaso -, quindi Regione Lombardia dai primi di giugno ha adottato un'ordinanza per la gestione del caldo negli ambienti di lavoro, stabilendo fasce orarie per proteggere i nostri lavoratori". "I pronto soccorso in questo periodo sono sotto pressione, abbiamo invitato tutti i nostri ospedali a rifornire di carburante tutti i gruppi di continuità. Perché un blackout elettrico, che non possiamo mai escludere, metterebbe in crisi le strutture ospedaliere", conclude.(ITALPRESS) xp9/trl/gsl