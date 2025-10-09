Elkann “La Ferrari è una questione personale, continueremo a investire”

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – “Che sia ben chiaro: questa per me è una questione personale”. Le parole sono di John Elkann e sono contenute nel suo discorso in apertura del Capital Markets Day in corso oggi a Maranello. Il presidente della Ferrari rivolge un messaggio chiaro rivolto a tutti i ferraristi, ai dipendenti e ai tifosi. “Mi impegno in qualità di presidente, di azionista di maggioranza, e soprattutto nel nome di una passione che per me dura da tutta una vita: quella per Ferrari. Mi impegno affinché ogni decisione che prediamo vada a rafforzare l’unicità di Ferrari. Mi impegno nei confronti dei nostri collaboratori, il cui talento e la cui dedizione sono la più grande garanzia del nostro futuro – le parole del numero 1 di Maranello -. Mi impegno nei confronti dei nostri amati Ferraristi che ci affidano i loro sogni. Mi impegno inoltre nei confronti dei nostri fedeli tifosi, che sono ansiosi di vederci vincere in Formula 1 come già stiamo facendo nelle gare di endurance. A tal proposito, è con orgoglio che abbiamo fatto per sempre nostro il trofeo della 24 Ore di Le Mans, a seguito della terza vittoria consecutiva di quest’anno”.

“Ma il mio impegno – prosegue John Elkann – è rivolto anche a voi, ai nostri partner e alla community Ferrari, che condividete con noi la convinzione che Ferrari non sia solo un’azienda, ma una forza vitale e irrefrenabile. Ferrari non ha mai scelto la strada più facile, bensì quella più significativa. Continueremo quindi a investire, a innovare e a costruire. Continueremo ad attrarre e a formare persone straordinarie e continueremo a dare prova, anno dopo anno, dell’unicità Ferrari”.

