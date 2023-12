MILANO (ITALPRESS) – Grande successo per il nuovo spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” di Elio e le Storie Tese, con la preziosa regia di Giorgio Gallione, che registra il tutto esaurito in ogni tappa teatrale. Il tour, partito il 5 ottobre da Genova, attraversa i teatri italiani fino al 21 dicembre. Uno show moderno e amarcord, tra il sacro e il profano, che si apre come una messa laica, in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per i fan degli EelST, e che si chiude con la certificazione che tutto è stato suonato in diretta “Senza basi, senza campionamenti, senza autotune, insomma senza un cazzo, tutto fatto in casa”. Elio e le Storie Tese, vestiti di bianco, su una scenografia studiata nel dettaglio, sanno raccontare il nostro tempo in modo affascinante e psichedelico. Non a caso l’inizio del concerto è affidato a “La terra dei cachi” e i monologhi che lo percorrono trattano, in maniera sempre goliardica, temi come la presenza sui social e l’immigrazione. Sul palco: Elio, Faso, Cesareo, Christian Meyer, Vittorio Cosma, Jantoman, Paola Folli, Mangoni.

Foto: ufficio stampa parole e d’intorni

(ITALPRESS).