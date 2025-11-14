Elicottero precipita nel Mantovano, morto il pilota

MANTOVA (ITALPRESS) – Un elicottero partito dalla provincia di Asti è precipitato nelle campagne di Casalromano, in provincia di Mantova. Il pilota è morto e non ci sarebbero altre vittime. L’incidente e’ avvenuto poco prima delle 11.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un agricoltore, che ha subito fatto scattare l’allarme: sul posto sono stati inviati un elisoccorso da Brescia, un’ambulanza e un’automedica, oltre ad una squadra di Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Viadana. Il pilota, un 56enne della provincia di Asti, unico a bordo, è morto. L’uomo è stato sbalzato a diversi metri dal luogo dell’impatto. Inutili i soccorsi. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

(ITALPRESS).