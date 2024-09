Elicotteri Drago salvano 5 persone bloccate in casa in Emilia Romagna

Elicotteri Drago salvano 5 persone bloccate in casa in Emilia Romagna

RAVENNA (ITALPRESS) - Due elicotteri dei vigili del fuoco in azione a Ravenna per soccorsi alla popolazione. Tra Bagnacavallo, Lugo e Cotignola recuperate con l'elicottero 5 persone bloccate in casa per l'innalzamento del livello dell'acqua. tvi/mrv