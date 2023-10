Eli Lilly, Villa “Stabilimento Sesto Fiorentino sempre più strategico”

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) (ITALPRESS) - "In Italia siamo sempre più impegnati non solo nella produzione ma anche nella ricerca e sviluppo". Lo dice Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs di Eli Lilly, a margine dell'evento "This is the Future!", organizzato per presentare la nuova partnership da 750 milioni di euro nei prossimi due anni per la produzione di farmaci innovativi a Sesto Fiorentino. col/sat/gtr