Eli Lilly, Nardella “A Sesto Fiorentino grande gioco di squadra”

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) (ITALPRESS) - "Questo è il coronamento di un progetto che va avanti da molti anni e che vede protagonista la Città Metropolitana di Firenze in un accordo di programma". Lo dice il sindaco di Firenze Dario Nardella, a Sesto Fiorentino a margine di "This is the Future!", l'evento organizzato da Eli Lilly per presentare una nuova partnership da 750 milioni di euro nei prossimi due anni per la produzione di farmaci innovativi. col/sat/gtr