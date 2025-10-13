ROMA (ITALPRESS) – Riaperte le urne alle ore 7:00 per le elezioni del Presidente della Regione Toscana e del Consiglio Regionale. Si vota fino alle alle 15. Poi subito lo spoglio delle schede. Tre i candidati alla presidenza: il presidente uscente Eugenio Giani, candidato del campo largo di centrosinistra. Per il centro destra il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Quindi Antonella Bundu con il sostegno di Toscana Rossa. L’affluenza al voto fino alle 23 di ieri è stata del 35,70% in tutte le 3922 sezioni.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]