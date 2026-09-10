Elezioni Midterm Usa, Trump “Se vinciamo 5.000 dollari a ogni americano”

DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ciò che stiamo facendo è possibile proprio grazie agli ottimi risultati ottenuti e all'enorme ricchezza che il nostro Paese sta generando; sono l'unico a potervi fare questa promessa. Ed eccola: se i Repubblicani conquisteranno sia la Camera dei Rappresentanti che il Senato degli Stati Uniti – grazie al nostro straordinario successo economico, un successo senza precedenti nella storia – erogherò un dividendo di 5.000 dollari a ogni cittadino adulto degli Stati Uniti d'America". Lo ha detto alla convention repubblicana a Dallas il presidente Donald Trump, a proposito delle elezioni di Midterm. mgg/gsl (Fonte video: Rapid Response 47)