Elezioni midterm Usa, Friedman “Abbiamo dimostrato di essere una democrazia”

ROMA (ITALPRESS) - Sull'esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti ha pesato "un mix di fattori" potente come "una molotov" a scapito dei repubblicani di Donald Trump. E' l'opinione di Alan Friedman, che in un'intervista all'agenzia Italpress sottolinea che si tratta comunque di un risultato che "dimostra che il nostro sistema ha degli anticorpi: siamo una democrazia". lcr/azn