BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Secondo gli exit poll della tv ARD diffusi alla chiusura dei seggi, il partito di ultradestra Alternative fuer Deutschland (AfD), guidato da Ulrich Siegmund, trionfa in Sassonia-Anhalt – dove oggi si è votato per il rinnovo del parlamento regionale – con il 44,5% delle preferenze. Nettamente staccata l’Unione cristiano-democratica (Cdu) con il 18,5%. Ancora più distanti la Linke, al 9,5%, i Verdi, al 9%, e il Partito socialdemocratico (Spd), all’8%.

“Abbiamo ottenuto quello che volevamo. Abbiamo fatto la storia in questo Land”, ha commentato a caldo Siegmund, che ha definito il Cancelliere tedesco Friedrich Merz (CDU) il suo “principale alleato in campagna elettorale“. Riguardo a possibili coalizioni, Siegmund ha sottolineato che “da democratico, la mano verso gli altri partiti resta sempre tesa”. A una condizione, però: “Una nuova politica per il Paese. Noi non ci occupiamo di ‘cordoni sanitari’. Noi ci occupiamo della Germania”. Decisamente staccata la CDU. Sotto la guida del Ministro-Presidente Sven Schulze, il partito è pesantemente scivolato al secondo posto con circa il 18,5% per cento (perdendo circa 18 punti). Al quartier generale della CDU, come riporta la “Bild”, “regna un’atmosfera da funerale”. La prima reazione arriva dalla Ministra della Cancelleria Nina Warken, che parla di una “svolta epocale” per il partito, definendo il risultato del voto “molto, molto duro”.

– foto IPA Agency –

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