TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Noi siamo una delle forze del centrodestra e siamo pronti a fare la nostra parte per rilanciare l’Italia con la concretezza che serve per una svolta. I sondaggi ci danno vincenti e ovviamente ci auguriamo che gli italiani diano seguito a queste previsioni ma poi bisognerà governare con la politica del fare. La politica del Vaffa ha rovinato il Paese, ora bisogna dare risposte alla gente”. Lo ha detto il sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, a Taormina, in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Ci giudicheranno i bambini”.

“Basta con la politica di quelli che si azzuffano nei salotti televisivi. Bisogna pensare agli italiani e mettere in efficienza il Paese, posizionare le persone competenti al posto giusto, al ministero della Salute deve andare un medico, qualcuno che venga dal settore farmaceutico – ha aggiunto -. Alla giustizia serve qualcuno che conosca la legge e così anche negli altri settori. Non basta l’onestà se poi si va a guidare un autobus senza patente. L’Italia va riportata sui binari della normalità”.

“Agli italiani dico: votate chi volete ma non è più tempo di conflittualità. L’emergenza energetica di oggi è il frutto di un problema inaffrontato. Abbiamo chiuso le centrali a carbone ma nel periodo in cui si preparavano quelle chiusure non è stato fatto niente per preparare il dopo. L’emergenza va risolta, le famiglie non ce la fanno e le imprese rischiano di chiudere”, ha detto ancora Brugnaro, che ha poi affrontato la questione dei trasporti: “Non è possibile che in Sicilia nel 2022 ci sia ancora il binario unico. Serve il doppio binario. Non è una cosa dell’altro mondo. Il PNRR serve a consegnare alle future generazioni un Paese normale e far durare i lavori 3 anni, non 20”.

