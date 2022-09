COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – L’uso di TitTok nella campagna elettorale afferma: “E’ un sistema di comunicazione che tocca soprattutto i giovani. Sono 6 milioni giovani che lo frequentano e quindi credo che sia importante anche rivolgersi a loro perchè, tra l’altro, i giovani sono una parte importante di quelle 23 milioni di italiani che dichiarano di non voler andare a votare. Credo che in questo finale di campagna elettorale noi si debba cercare di parlare soprattutto a questo 50% di italiani che forse non voteranno. Io ho deciso di riprendere i rapporti con le televisioni, pubbliche private, perchè intendo rivolgermi a queste tante persone per spiegare quale interesse loro hanno nell’andare a votare. Se loro sono contenti delle tasse che pagano, della sicurezza che non c’è, della giustizia come funziona adesso, eccetera, non vadano a votare. Ma se vogliono cambiare qualcuna di queste cose l’unico modo che hanno nelle mani e andare a votare e votare per noi”. Lo ha detto, intervistato a Dritto e Rovescio, Silvio Berlusconi.

(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –