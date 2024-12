Elettromedicali al Meeting AIIC, Preziosa “Sui dati tanto da lavorare”

VERONA (ITALPRESS) - Al IV meeting nazionale dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici “Quali dati per la governance delle tecnologie in sanità”, a Verona, ha partecipato anche il settore elettromedicali di Confindustria. "Siamo felici di essere al fianco di AIIC, su un tema come la raccolta e la gestione dei dati che riguarda più ambiti professionali e industriali, e la cui evoluzione è sempre più importante", ha detto il presidente dell'Associazione Elettromedicali e Servizi Integrati di Confindustria, Alessandro Preziosa. col/fsc/gtr