"Elettraton", secondo disco di inediti di Elettra Lamborghini arriverà venerdì 2 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD). L'album, pubblicato su etichetta Island Records/Universal Music Italia, sarà disponibile nello store https://shop.universalmusic.it/ in una esclusiva versione CD autografata. "Elettraton" contiene il nuovo singolo "Mani in alto" (dal 2 giugno disponibile per la programmazione radiofonica), "A mezzanotte" (brano pubblicato lo scorso dicembre in occasione delle feste di Natale) e altre 8 tracce inedite scritte e prodotte con grandi nomi della musica italiana e internazionale come Villabanks, Shablo, Davide Petrella, Giordano Cremona, Riccardo Scirè, Jacopo Ettorre, la star spagnola Chema Rivas. Elettra Lamborghini, alla sua seconda prova discografica, è riuscita con queste 10 tracce a costruire un vero e proprio ponte tra Milano, Madrid e Miami, le sue città d'elezione e quelle in cui questo disco è venuto alla luce.

Elettra ha seguito fin dall’inizio ogni aspetto di questo progetto, dalla scelta delle basi alle produzioni, dalla scrittura dei testi alle foto e alle grafiche.

Un lavoro questo che è durato mesi di scambi e confronti continui per arrivare ad un prodotto che fosse pienamente al centro del mondo di Elettra, un mondo fatto di leggerezza e allegria, di colore e di musica capace di intrattenere il pubblico di tutte le età. Il reggaeton, cultura da cui Elettra attinge a piene mani, ha dimostrato negli ultimi anni di poter essere il linguaggio musicale non solo del paese in cui è nato ma di tutto il mondo ed Elettra riesce a mixarlo sapientemente con la giusta dose di pop internazionale.

