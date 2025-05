Elettra Lamborghini firma con Universal Music Mèxico “Entusiasta e felicissima”

MILANO (ITALPRESS) – Elettra Lamborghini intraprende un nuovo percorso della propria carriera internazionale e firma con Universal Music México che si occuperà della pubblicazione dei prossimi progetti in lingua spagnola e inglese della cantante.

In Italia EMI Records Italy e Universal Music Italia, oltre a continuare a sviluppare il repertorio in lingua italiana della cantante, si occuperanno della distribuzione e promozione anche dei suoi progetti internazionali.

“La musica latina è la mia più grande passione ed è da lì che è iniziato tutto per me. Sono entusiasta e felicissima di questa nuova avventura e non vedo l’ora di far ascoltare il mio nuovo progetto!” ha commentato Elettra Lamborghini.

