Electrolux, Urso “Non licenziamenti ma investimenti, vince il lavoro di squadra”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo raggiunto l'obiettivo: un accordo che tutela i lavoratori e salvaguarda tutti gli stabilimenti di Electrolux in Italia, con oltre 100 milioni di euro di investimenti per garantire prospettive produttive di lungo periodo". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, annunciando il raggiungimento di un'intesa sul nuovo piano industriale di Electrolux, al termine di 30 ore di confronto serrato al Mimit con l'azienda e le organizzazioni sindacali. sat/gtr (Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy)