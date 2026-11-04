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Bosch accelera l’innovazione delle due ruote
MILANO (ITALPRESS) - Ingegneria meccanica, software e analisi dei dati convergono nel Centro Studi Componenti per Veicoli, CVIT, polo di eccellenza del gruppo Bosch con sede a Modugno, in provincia di Bari, per plasmare il futuro della mobilità. Dal 2018, il centro investe in infrastrutture e competenze specialistiche per supportare i costruttori di veicoli a due ruote. mgg/gtr (Video in collaborazione con Bosch)