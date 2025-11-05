Eicma, Roman “Grande entusiasmo per il comparto delle due ruote”

MILANO (ITALPRESS) - "Negli ultimi quattro mesi ha raggiunto la parità rispetto all'anno precedente e riteniamo che ci sarà un fine anno positivo. Sicuramente positivo sarà il 2026 e lo possiamo capire anche dall'entusiasmo che c'è in questa Eicma, che sarà un record assoluto in termini di presenze e operatori. Quello della moto è un mondo estremamente positivo". Lo ha detto Mariano Roman, presidente di Confindustria ACMA, a margine dell'inaugurazione dell'82^ Edizione di EICMA - Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. col/sat/mca2