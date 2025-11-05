Eicma, Meda “Oltre 700 espositori da più di 50 Paesi”

MILANO (ITALPRESS) - "In questo momento abbiamo delle stime di crescita del pubblico, sappiamo già quelle degli espositori, gli espositori sono aumentati, siamo oltre 700 espositori da oltre 50 paesi. Per il pubblico in questo momento abbiamo una crescita che vediamo già nei numeri". Lo ha detto Pietro Meda, Presidente Eicma, a margine dell'inaugurazione dell'82^ Edizione di EICMA - Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. col/sat/mca2