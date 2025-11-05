Eicma, Magri “I numeri certificano l’internazionalità dell’evento”

MILANO (ITALPRESS) - "Gli spazi espositivi sono sold out ormai da un paio di mesi. Ci sono 2.000 marchi, 730 espositori, 50 nazioni e con una crescita del 20% nel numero delle nazioni e questo certifica l'internazionalità dell'evento. La biglietteria sta andando molto bene: siamo a più del 20% rispetto all'edizione record dell'anno scorso". Lo ha detto l'Amministratore Delegato di EICMA Paolo Magri, a margine dell'inaugurazione dell'82^ Edizione di EICMA - Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. col/sat/mca2