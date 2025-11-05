Eicma, Fontana “Manifestazione importante su comparto in crescita”

MILANO (ITALPRESS) - "Una manifestazione importante sia perché rappresenta un comparto in crescita, anche quest'anno abbiamo avuto un incremento di immatricolazioni e sia perché comunque nelle fiere noi crediamo, abbiamo sempre molto investito, stiamo cercando di coinvolgere il maggior numero di aziende possibile, anche quelle piccole e medie. Le fiere sono una vetrina del Made in Italy, sono un bacino di grandi innovazioni. Ci crediamo e siamo contenti di questa manifestazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione dell'82^ Edizione di EICMA - Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. col/sat/mca2