ROMA (ITALPRESS) – Egualia – Industrie Farmaci Accessibili – annuncia la nomina di Stella Manduchi a Direttore Comunicazione e Rapporti con i Media, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

“La nomina – si legge in una nota – rappresenta un’evoluzione del percorso professionale avviato all’interno dell’associazione dove Manduchi ha assunto, a partire da gennaio 2026, la responsabilità delle Media Relations e della Comunicazione Multicanale. Nel nuovo incarico coordinerà l’intera strategia di comunicazione di Egualia, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento dell’associazione, consolidare il dialogo con media e stakeholder e valorizzare il ruolo dell’industria dei farmaci equivalenti, biosimilari e value added medicines nel Servizio sanitario nazionale”.

Giornalista professionista dal 2004, laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Giornalismo per inviati in aree di crisi, Stella Manduchi ha maturato una consolidata esperienza nella comunicazione scientifica e istituzionale. Dopo le prime esperienze nella comunicazione in ambito healthcare, nel 2007 è entrata in Adnkronos Comunicazione, dove ha lavorato per oltre diciotto anni sviluppando competenze trasversali nel giornalismo, nelle media relations e nella consulenza strategica per aziende nazionali e internazionali del settore farmaceutico e sanitario.

Accanto all’attività professionale, dal 2021 è docente del Master COSE in Comunicazione Scientifica dell’Università degli Studi di Parma, contribuendo alla formazione di nuove figure professionali nel campo della comunicazione della salute.

Nel nuovo ruolo Manduchi avrà la responsabilità di tutte le attività di comunicazione dell’associazione, dalla definizione delle strategie di comunicazione istituzionale alle relazioni con i media, dalla comunicazione digitale ai progetti editoriali, fino al coordinamento delle iniziative di comunicazione rivolte agli stakeholder.

Con questo nuovo assetto Egualia “conferma il proprio impegno a sviluppare una comunicazione sempre più integrata, autorevole e orientata al dialogo con istituzioni, media e opinione pubblica, accompagnando le sfide di un settore strategico per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale”, conclude la nota.

– Foto ufficio stampa Egualia –

(ITALPRESS).