FAVIGNANA (TRAPANI) (ITALPRESS) – E’ in programma dal 10 a 17 settembre Egadi Blu Fest, la settimana ricca di eventi ed iniziative organizzata dal Comune di Favignana – Ente gestore dall’Area Marina Protetta “Isole Egadi” nell’ambito del progetto “AMPPA – Aree Marine Protette e Pesca Artigianale. Gestione integrata attraverso la sensibilizzazione ed educazione ambientale” finanziato dal Programma INTERREG V- A Italia-Malta.

Un festival per raccontare il mare attraverso diversi e meravigliosi punti di vista, un evento diffuso che abbraccia le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo proponendo diverse iniziative culturali, ambientali, enogastronomiche, talk show, musica e degustazioni, approfondimenti e incontri sulla sostenibilità e sul valore della pesca artigianale. Si parte domenica 10 settembre a Levanzo, dove la mattina si terranno iniziative di sensibilizzazione ambientale. Operatori qualificati saranno a disposizione di turisti e cittadini per fornire informazioni sui temi della sostenibilità ambientale, la tutela e la corretta fruizione delle Aree Marine Protette, si svolgeranno inoltre attività laboratoriali dedicate ai bambini.

Altre giornate di sensibilizzazione ambientale si terranno a Favignana l’11, il 12 e il 13 settembre fra Piazza Europa (stand informativi) e la Spiaggia Praia (laboratori per bambini). Inoltre, il 13 settembre è in programma anche uno spettacolo musicale itinerante fra le vie del centro, a cura della Egadi Dixie Band.

Anche l’isola di Marettimo avrà la sua giornata di informazione e sensibilizzazione ambientale venerdì 15 settembre con stand e laboratori per i più piccoli in Piazza Scalo Nuovo.

Sabato 16 settembre a partire dalle 20 in Piazza Madrice a Favignana si terrà la presentazione del libro di Paolo Balistreri “Favignana, sentieri d’acqua”, il Talk Show “Il mare come risorsa. Prenditene cura”, moderato dalla giornalista Jana Cardinale. A seguire lo spettacolo musicale con la band Macuccusonu.

Domenica 17 settembre sarà la volta del cooking show “Il mare si racconta a tavola” a cura dello Chef Peppe Giuffrè (sempre a Piazza Madrice dalle ore 20). L’animazione musicale sarà curata dalla band Ciumara – Canti di cunti siciliani.

L’AMP “Isole Egadi” è capofila del progetto “AMPPA” che ha l’obiettivo di contribuire a proteggere e salvaguardare la biodiversità marina e terrestre delle aree marine protette (nelle isole di Sicilia e Malta) attraverso la creazione di sistemi e servizi per la protezione ed il ripristino della biodiversità transfrontaliera. Partners di progetto sono: il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, il Comune di Ustica – Ente gestore dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica, Gharb Local Council e Ghajnsielem Local Council.

