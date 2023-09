ROMA (ITALPRESS) – Il 3 novembre uscirà in formato da collezione in edizione limitata la riedizione di “The Masterplan” degli Oasis via Big Brother Recordings Ltd. A 25 anni dall’uscita originale, verranno resi disponibili nuovi formati tra cui CD, musicassette color crema e doppio vinile in edizione limitata (argento, marmo verde e nero e LP neri). I nuovi formati presentano audio rimasterizzato, tratto dalle ristampe di “Chasing The Sun”, disponibile per la prima volta in un’unica raccolta. “The Masterplan” è una straordinaria raccolta di lati B originariamente presenti nei singoli dei primi tre album degli Oasis, “Definitely Maybe” (1994), “(What’s The Story) Morning Glory?” (1995) e “Be Here Now” (1997). Uscito nel 1998, “The Masterplan” si è classificato al secondo posto nella classifica ufficiale degli album del Regno Unito, vendendo oltre 122.000 copie nella prima settimana. Ha ottenuto il triplo disco di platino e ha venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo.

L’album include diversi brani storici degli Oasis, come “Acquiesce” (originariamente presente nel disco singolo di “Some Might Say”) e cantata da entrambi i fratelli Gallagher, e “Half The World Away” (dal disco di “Whatever”) che in seguito divenne famosa come colonna sonora della serie comica “The Royle Family”, per non parlare dell’epica traccia del titolo, “The Masterplan” (originariamente quarta traccia bonus sul singolo di “Wonderwall”), che Noel ha spesso descritto come una delle sue migliori canzoni. Inoltre “Talk Tonight”, una straordinaria registrazione acustica solista di Noel, “Stay Young”, “Listen Up”, “Going Nowhere”, “Fade Away” e “Rockin’ Chair”… canzoni così belle che sarebbero state singoli per qualsiasi altra band.

