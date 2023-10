ROMA (ITALPRESS) – Mazda presenta l’edizione speciale Nagisa per la Mazda3 e la CX-30 2024, con colorazioni e finiture estetiche esclusive. Basandosi sul successo delle edizioni Homura, introdotte nel 2022, e sui miglioramenti apportati con gli aggiornamenti per i modelli 2024, Mazda ha realizzato questa edizione speciale incorporando elementi sportivi all’estetica di tendenza “retrò moderna”. Esternamente la versione Nagisa presenta come colore di punta della gamma colori la tinta Zircon Sand Metallic (presente su tutta la gamma Mazda3 e CX-30, ndr), abbinata a elementi esterni neri che conferiscono un aspetto moderno. Gli interni propongono rivestimenti dei sedili in ecopelle di colore Terracotta con la parte centrale in ecopelle scamosciata Leganu nera, che donano all’abitacolo un aspetto sofisticato grazie alla precisione delle finiture e degli accostamenti fra i diversi materiali.

Per le sue qualità uniche, Zircon Sand Metallic è stata scelta come tinta rappresentativa della versione speciale Nagisa. A prima vista un colore pastello con un tocco di “sportività” vintage, le caratteristiche della tinta metallizzata Zircon Sand Metallic emergono in maniera evidente dopo un esame più attento, aggiungendo ricercatezza e profondità alle linee del veicolo.

I riflessi e le ombre creati dalla finitura metallizzata esaltano la struttura del corpo vettura, mentre la robustezza minerale del colore, come suggerisce il nome, vi aggiunge un tocco unico. Oltre a ruote e specchietti retrovisori esterni neri, la Nagisa vanta un caratteristico spoiler scuro, un inedito per la CX-30. Ciò conferisce all’esterno un aspetto elegante e aerodinamico ma allo stesso tempo sportivo e raffinato. Terracotta è il colore principale dei sedili in ecopelle per gli interni della Nagisa e aggiunge un tocco vintage all’abitacolo. Questo è abbinato all’ecopelle scamosciata nera per la zona centrale dei sedili e per la plancia, nonchè a una finitura tinta canna di fucile per le parti decorative come gli anelli delle bocchette e le maniglie delle porte. Il risultato è un abitacolo dall’ambientazione retrò moderna ma sportiva.

Il design degli interni è arricchito da particolari ricercati, come le cuciture Terracotta sulla plancia e gli accenti neri in stile cuoio sulla parte centrale dei sedili. Un ulteriore elemento di raffinatezza è apportato dall’aggiunta di ecopelle scamosciata Leganu anche sui pannelli delle porte della Mazda3.

A questi dettagli esclusivi si aggiungono la regolazione elettrica del posto di guida – dotata anche di memorie – e un impianto audio Bose® con 12 altoparlanti. La Mazda3 e la CX-30 2024 sono dotate di caratteristiche di sicurezza avanzate, interni realizzati ad arte e tecnologia del motore innovativa. Entrambe presentano un aggiornato sistema di infotainment, un dispositivo di riconoscimento dei pedoni evoluto e funzionalità di connettività migliorate. I modelli sono offerti con i motori ibridi aspirati e-Skyactiv G da 122 CV e 150 CV ed e-Skyactiv X da 186 CV. Disponibile sia per la Mazda3 hatchback sia per la CX-30 è già ordinabile con prezzi di listino a partire da 30.750 euro per la Mazda3 ed 31.950 euro per la CX-30. Le prime unità sono previste in arrivo nelle concessionarie a dicembre.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

(ITALPRESS).