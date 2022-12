Editoria, Mulè “Italpress a Milano non scommessa ma giusta espansione”

L'inaugurazione della nuova redazione milanese di Italpress "non è una scommessa, ma il naturale proseguimento di un'avventura editoriale che, essendo basata sulla capacità di dare notizie, è riuscita a espandersi, vedendo riconosciuta quella caparbietà, professionalità e passione che soltanto chi è ancorato al concetto del giornalismo come deve essere, può fare. Italpress ha avuto questa capacità, un editore illuminato e visionario come Gaspare Borsellino l'ha saputa cavalcare e oggi naturalmente sbarca a Milano". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, a margine dell'inaugurazione della nuova redazione milanese dell'Agenzia di Stampa Italpress. trl/gsl