Massimo Bray, direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ha deciso di affidare a Marcello Sorgi la direzione de Il Libro dell'Anno 2023, un racconto cronologico di quanto succederà nei dodici mesi del 2023, in diversi campi dalla politica all'economia, arte, cultura, scienza tecnologia, in Italia e all'estero per fornire uno sguardo ampio e preciso dei fatti più significativi che succedono in Italia e nel mondo e pubblicarli all'inizio dell'anno nuovo. A riportare la notizia è Primaonline, il sito web del mensile Prima Comunicazione.

Sorgi, ex direttore de La Stampa e del Tg1, si occuperà della linea editoriale e del coordinamento della redazione interna e della squadra di giornalisti del Libro 23, esperti dei tanti temi trattati che prevedono anche approfondimenti.

