MILANO (ITALPRESS) – Il presidente del Cda di Easywork Italia, Luca Pasquero, ha annunciato che la direzione della testata Identity Style sarà affidata a Francesca Lovatelli. “Questa scelta riflette la volontà dell’azienda di intraprendere una nuova fase strategica, in linea con l’evoluzione del mercato editoriale. Si ringraziano Marco Sutter e Francesca Carminati che lasciano i loro rispettivi ruoli di Direttore Responsabile e di Direttore Editoriale, per aver lavorato in questi anni al lancio della rivista” si legge in un comunicato.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Easywork Italia