Edison Energia e IPlanet insieme per la transizione energetica dei trasporti

MILANO (ITALPRESS) – Edison Energia e IPlanet, società attiva nello sviluppo di infrastrutture di ricarica ad alta potenza, hanno firmato una partnership per incentivare l’utilizzo della mobilità elettrica e promuovere la diffusione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nei trasporti.

L’accordo rappresenta un passo concreto verso la digitalizzazione e transizione energetica di questo settore e del Paese, offrendo ai clienti soluzioni di ricarica alimentate al 100% da energia green, grazie ai pannelli fotovoltaici installati, alle batterie di accumulo e ai contratti di fornitura di energia green fornita da Edison Energia. L’intesa consentirà ai clienti dell’app Edison Plug&Go + di godere di uno sconto del 20% nelle stazioni di ricarica IPlanet presenti sulla piattaforma, situate sia in città che nelle strade extraurbane ad alto scorrimento. Gli stessi prezzi saranno disponibili per i clienti Edison Plug&Go+ che utilizzeranno l’app IPlanet. I clienti di IPlanet ed IP potranno invece usufruire di un’offerta green luce e gas dedicata che prevede uno sconto complessivo fino a 50 euro annui sulla quota fissa di commercializzazione nella fornitura di luce e gas.

“Con questa partnership con IPlanet, rafforziamo il nostro impegno per la transizione energetica dei trasporti, promuovendo l’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili e soluzioni di ricarica 100% green. Grazie alla digitalizzazione dei servizi e alle opportunità offerte dal mercato libero, rendiamo l’accesso alla mobilità elettrica più semplice, conveniente e sostenibile. Il nostro obiettivo è accompagnare i clienti nel cambiamento, integrando tecnologia, efficienza e vantaggi economici in un ecosistema energetico evoluto”, ha dichiarato Massimo Quaglini, Ad di Edison Energia.

“Questa collaborazione con Edison Energia rappresenta un tassello fondamentale della nostra visione: costruire un’infrastruttura capillare, veloce e sostenibile per la mobilità elettrica in Italia. Vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza di ricarica dove si uniscono sostenibilità, rapidità, digitalizzazione ed efficienza. Le nostre infrastrutture di ricarica, alimentate al 100% da energia rinnovabile certificata, permetteranno a chiunque scelga IPlanet di vivere l’elettrico come scelta di valore, capace di ridurre l’impatto ambientale e di contribuire alla transizione verso una mobilità sostenibile a zero emissioni”, ha dichiarato Pasquale Cuzzola, Ad di IPlanet.

