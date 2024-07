MILANO (ITALPRESS) – Edison annuncia la realizzazione, tramite la controllata Edison Rinnovabili, di sette nuovi impianti fotovoltaici in Piemonte, nelle province di Alessandria e di Torino, per una potenza complessiva di 45 MW.

Grazie all’entrata in esercizio di questi impianti, Edison – operatore integrato dallo sviluppo alla realizzazione, gestione e manutenzione – conferma il suo percorso di crescita nello sviluppo e realizzazione di nuova capacità rinnovabile, che prevede di investire 5 miliardi di euro tra il 2023 e il 2030, per accrescere l’installato green dagli attuali 2 GW a 5 GW e così contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione del Paese.

«Accresciamo la nostra capacità installata da fotovoltaico in una regione per noi particolarmente strategica, in cui siamo presenti anche con le nostre 46 centrali idroelettriche con cui contribuiamo alla crescita sostenibile del territorio e alla creazione di valore per la sua comunità», dichiara Marco Stangalino, Executive Vice Presidente Power Asset di Edison. «Con la realizzazione dei nuovi impianti solari nelle province di Torino e Alessandria, muoviamo un passo in avanti nella messa a terra di nuova energia rinnovabile al fine di raggiungere il 40% di produzione green nel nostro mix produttivo entro il 2030».

Nel dettaglio, quattro dei sette nuovi impianti realizzati sono entrati in esercizio negli scorsi mesi; tre invece, i cui lavori sono terminati nel 2023, sono in attesa dell’allaccio alla rete elettrica nazionale, che dovrebbe verificarsi entro la fine del 2024. A questi si aggiungono altri due impianti fotovoltaici, già in precedenza nel portafoglio di Edison, in provincia di Alessandria e in esercizio dal 2011.

I nove impianti hanno una producibilità di 70 GWh all’anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 26 mila famiglie ed evitare l’emissione in atmosfera di oltre 30 mila tonnellate di CO2.

In linea con la sua politica di sostenibilità, inoltre Edison informa di aver avviato una collaborazione con i comuni limitrofi agli impianti per l’implementazione di una serie di progettualità come la riqualificazione delle aree verdi, la piantumazione di alberi, l’installazione di punti di ricariche per e-bike, segnaletiche stradali, arredo urbano e attività di efficientamento energetico dei corpi illuminanti.

«Con la consegna di questo ulteriore 45 MW in Piemonte, Edison conferma il suo impegno nel raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano strategico al 2030, che prevede investimenti per 10 miliardi di euro nel decennio di cui l’85% in linea con i Sustainable Development Goals (SDG’s) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite – si legge in una nota -. A fine piano, il portafoglio di attività vedrà la generazione elettrica rinnovabile rappresentare oltre il 45% della redditività del gruppo, i servizi ai clienti industriali, domestici e alla pubblica amministrazione contribuiranno per circa un quarto, il gas e la produzione termoelettrica ne rappresenterà il 30%».

