Edilizia, obiettivo zero lesioni gravi con il progetto OCSEDI
BOLZANO (ITALPRESS) - Nasce il progetto di ricerca OCSEDI "Osservatorio permanente sulla cultura della sicurezza nel settore edile" promosso dal Centro di competenza sulla Sostenibilità della Libera Università di Bolzano e dalla Fondazione Regolino di Empoli. Fondazione Regolino pone come traguardo Zero lesioni gravi entro il 2040 nel settore edile, il secondo più a rischio dopo quello dell'agricoltura ma prima di quello dei trasporti. col/mgg/gtr